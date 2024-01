NoSuchMethodError: The Method was Called on null — Flutter

Bruno Garcia

July 12, 2022

The Problem

Flutter Android Gradle tool issue: NoSuchMethodError: The method ‘reinitialize’ was called on null

Click to Copy NoSuchMethodError: The method 'reinitialize' was called on null. Receiver: null Tried calling: reinitialize() #0 Object.noSuchMethod (dart:core-patch/object_patch.dart:53:5) #1 _AndroidBuilderImpl.buildAab (package:flutter_tools/src/android/android_builder.dart:125:18) <asynchronous suspension> #2 BuildAppBundleCommand.runCommand (package:flutter_tools/src/commands/build_appbundle.dart:77:26) #3 FlutterCommand.verifyThenRunCommand (package:flutter_tools/src/runner/flutter_command.dart:615:18) <asynchronous suspension> #4 FlutterCommand.run.<anonymous closure> (package:flutter_tools/src/runner/flutter_command.dart:515:33) <asynchronous suspension> #5 AppContext.run.<anonymous closure> (package:flutter_tools/src/base/context.dart:146:29) #6 _rootRun (dart:async/zone.dart:1126:13) #7 _CustomZone.run (dart:async/zone.dart:1023:19) #8 _runZoned (dart:async/zone.dart:1518:10) #9 runZoned (dart:async/zone.dart:1465:12) #10 AppContext.run (package:flutter_tools/src/base/context.dart:145:18) #11 FlutterCommand.run (package:flutter_tools/src/runner/flutter_command.dart:505:20) #12 CommandRunner.runCommand (package:args/command_runner.dart:197:27) #13 FlutterCommandRunner.runCommand.<anonymous closure> (package:flutter_tools/src/runner/flutter_command_runner.dart:413:21) <asynchronous suspension> #14 AppContext.run.<anonymous closure> (package:flutter_tools/src/base/context.dart:146:29) #15 _rootRun (dart:async/zone.dart:1126:13) #16 _CustomZone.run (dart:async/zone.dart:1023:19) #17 _runZoned (dart:async/zone.dart:1518:10) #18 runZoned (dart:async/zone.dart:1465:12) #19 AppContext.run (package:flutter_tools/src/base/context.dart:145:18) #20 FlutterCommandRunner.runCommand (package:flutter_tools/src/runner/flutter_command_runner.dart:364:19) #21 CommandRunner.run.<anonymous closure> (package:args/command_runner.dart:112:25) #22 new Future.sync (dart:async/future.dart:224:31) #23 CommandRunner.run (package:args/command_runner.dart:112:14) #24 FlutterCommandRunner.run (package:flutter_tools/src/runner/flutter_command_runner.dart:250:18) #25 run.<anonymous closure>.<anonymous closure> (package:flutter_tools/runner.dart:63:22) #26 _rootRun (dart:async/zone.dart:1126:13) #27 _CustomZone.run (dart:async/zone.dart:1023:19) #28 _runZoned (dart:async/zone.dart:1518:10) #29 runZoned (dart:async/zone.dart:1502:12) #30 run.<anonymous closure> (package:flutter_tools/runner.dart:61:18) <asynchronous suspension> #31 AppContext.run.<anonymous closure> (package:flutter_tools/src/base/context.dart:146:29) #32 _rootRun (dart:async/zone.dart:1126:13) #33 _CustomZone.run (dart:async/zone.dart:1023:19) #34 _runZoned (dart:async/zone.dart:1518:10) #35 runZoned (dart:async/zone.dart:1465:12) #36 AppContext.run (package:flutter_tools/src/base/context.dart:145:18) #37 runInContext (package:flutter_tools/src/context_runner.dart:64:24) #38 run (package:flutter_tools/runner.dart:50:10) #39 main (package:flutter_tools/executable.dart:65:9) #40 main (file:///Users/travis/build/bruno-garcia/crashy/flutter/packages/flutter_tools/bin/flutter_tools.dart:8:3) #41 _startIsolate.<anonymous closure> (dart:isolate-patch/isolate_patch.dart:305:32) #42 _RawReceivePortImpl._handleMessage (dart:isolate-patch/isolate_patch.dart:174:12)

The Solution

Make sure the Android tools of the correct version in available. For example:

Click to Copy android { compileSdkVersion 29 buildToolsVersion '29.0.0' }

In this case, make sure you’ve install Android Build Tools 29.0.0, otherwise Flutter will fail with the error above.

Further Reading

If you’re looking to get a deeper understanding of how Flutter application monitoring works, take a look at the following articles: